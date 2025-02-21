В Молодежной баскетбольной лиге будут соревноваться 19 команд
Состоялась жеребьевка группового этапа "Юношеской баскетбольной лиги ABB" в дисциплине баскетбол 3х3.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что на первом этапе, который состоится 24 февраля, в пяти группах будут соревноваться 19 команд.
Согласно регламенту соревнований, которые пройдут в Бакинском Дворце спорта, в стадию плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в группах. Матчи этого этапа пройдут 25 февраля.
Группа А: АзТУ, Bakı ANM, БГУ;
Группа Б: АзТУ 2, Хазар 2, ADNSU, БГУ;
Группа C: ADBTIA, ATU-Гянджа, NDU, Торпаг Голат;
Группа D: ADBTIA 2, BMU, ADNSU 2, UNEC;
Группа E: Хазар, P.H., БГУ 2, BMU 2.
Отметим, что турнир рассчитан на баскетболистов в возрасте до 28 лет.
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