В Молодежной баскетбольной лиге будут соревноваться 19 команд

Состоялась жеребьевка группового этапа "Юношеской баскетбольной лиги ABB" в дисциплине баскетбол 3х3.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что на первом этапе, который состоится 24 февраля, в пяти группах будут соревноваться 19 команд.

Согласно регламенту соревнований, которые пройдут в Бакинском Дворце спорта, в стадию плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в группах. Матчи этого этапа пройдут 25 февраля.

Группа А: АзТУ, Bakı ANM, БГУ;

Группа Б: АзТУ 2, Хазар 2, ADNSU, БГУ;

Группа C: ADBTIA, ATU-Гянджа, NDU, Торпаг Голат;

Группа D: ADBTIA 2, BMU, ADNSU 2, UNEC;

Группа E: Хазар, P.H., БГУ 2, BMU 2.

Отметим, что турнир рассчитан на баскетболистов в возрасте до 28 лет.