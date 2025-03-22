Азербайджанская волейболистка провела результативный матч в чемпионате Бразилии

Азербайджанская волейболистка Полина Рагимова провела результативный матч в чемпионате Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительной встрече регулярного сезона "Осаско", за который она выступает, одержал победу над "Бразилиа Воллей" - 3:0. Полина набрала 26 очков, включая семь результативных блоков.

"Осаско" завершил "регулярку" на третьем месте и теперь команду ждут матчи плей-офф.