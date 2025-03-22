https://news.day.az/sport/1739096.html Азербайджанская волейболистка провела результативный матч в чемпионате Бразилии Азербайджанская волейболистка Полина Рагимова провела результативный матч в чемпионате Бразилии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительной встрече регулярного сезона "Осаско", за который она выступает, одержал победу над "Бразилиа Воллей" - 3:0. Полина набрала 26 очков, включая семь результативных блоков.
Азербайджанская волейболистка провела результативный матч в чемпионате Бразилии
Азербайджанская волейболистка Полина Рагимова провела результативный матч в чемпионате Бразилии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительной встрече регулярного сезона "Осаско", за который она выступает, одержал победу над "Бразилиа Воллей" - 3:0. Полина набрала 26 очков, включая семь результативных блоков.
"Осаско" завершил "регулярку" на третьем месте и теперь команду ждут матчи плей-офф.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре