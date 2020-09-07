Грузия изменила правила въезда для туристов

Грузинские власти внесли изменения в правила въезда в страну для туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, срок обязательного карантина в 12 дней был сокращен до восьми для приезжающих в страну. При этом туристы будут должны сделать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия и предоставить его результаты на границе с 15 сентября.

Грузинский премьер Георгий Гахария подчеркнул, что решение о сокращении срока карантина было принято для снижения дискомфорта граждан Грузии и приезжающих в страну гостей.

Он уточнил, что по окончании срока карантина туристы обязаны пройти тестирование для прохождения карантинной зоны, которое также будет проведено повторно через три дня.