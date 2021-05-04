Турция предложила России провести в мае в Анталье заседание по безопасности туризма

Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Турции в России Мехмет Самсар.

"На прошлой неделе мы направили наше официальное приглашение на заседание турецко-российской рабочей подгруппы по безопасности туризма, проведение которого было запланировано на апрель, но было отложено, с предложением провести его во второй половине мая в Анталье, чтобы российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов", - сказал посол.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации, добавил Самсар.

Самсар отметил, что в популярных у туристов прибрежных городах наблюдается снижение уровня заражения коронавирусом.

Турция с учетом развития эпидемической ситуации в стране будет готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией, заявил Самсар. "Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях", - сказал посол.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.