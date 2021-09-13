Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов

Вьетнам планирует открыть остров Фукуок для иностранных путешественников с октября 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на АТОР.

Как заявил министр туризма и культуры страны Нгуен Ван Хунг, чьи слова цитируют местные СМИ, тестовый период пилотного проекта будет продолжаться шесть месяцев.

Посетить остров смогут обладатели сертификатов о прививке ("Спутник V" одобрен, но полная вакцинация должна быть завершена за 14 дней до посещения, и не раньше, чем за год до прилета на остров), а также переболевшие коронавирусом (не менее чем за 12 месяцев до приезда).

Более того, этим туристам необходимо будет иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако эти правила не получили финального утверждения.

Согласно заявлению министра, прилететь на курортный остров туристы смогут как чартерными, так и регулярными рейсами.



По его словам, затянувшаяся пандемия нанесла серьезный ущерб туристической отрасли страны. Число иностранных отдыхающих, прибывших во Вьетнам, упало с 18 миллионов в 2019 году до 3,8 миллиона в 2020-м.

Какая доля от общего объема турпотока в случае открытия острова в октябре будет приходиться на российский рынок, эксперты прогнозировать не берутся.

Фукуок до пандемии был очень востребован у наших соотечественников, но говорить о массовом возвращении нельзя до тех пор, пока не появятся рейсы из России во Вьетнам. Напомним, авиасообщение между нашими странами формально восстановлено российским оперштабом.

