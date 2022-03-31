Невероятно гостеприимный Батуми

Город, в котором причудливо соединились древние памятники истории и архитектура третьего тысячелетия, гармонично дополненные национальным колоритом. Батуми привлекает туристов не только достопримечательностями, но и уникальным микроклиматом, экзотической флорой субтропиков и национальной кухней. Морской отдых, интересные места и невероятные открытия - все это в избытке вы найдете в этом невероятно гостеприимном городе.

Как доехать. Пришла достоверная информация о том, что с июня авиакомпания Buta Airways в рамках летнего расписания начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Батуми и всего лишь за 29 евро в одну сторону, так что к началу сезона готовьтесь уже сейчас и бронируйте билеты. Из аэропорта в город всего лишь 7-8 км, так что добраться очень легко и быстро. Автобусы N 9 или N10 за 40 местных тетри (около 25 наших копеек) или такси за 8-10 лари (если заказать онлайн) и около 10-15 минут потраченного времени.

А пока, если хотите познакомиться с весенним Батуми, можно воспользоваться рейсами AZAL до Тбилиси, а уже оттуда добраться до столицы солнечной Аджарии. Наиболее удобный и дешёвый вариант - это поезд Тбилиси-Батуми с Центрального жалезнодорожного вокзала на Вокзальной площади. Билет стоит от 25 лари (менее 14 манат) и выше, в зависимости от класса, дорога займёт пять с половиной часов. Вокзал в Батуми находится недалеко от центра, так что до выбранного отеля можно как доехать, так и дойти пешком.

Где остановиться. Как и подобает туристическому курортному городу, в Батуми очень много отелей, мини-гостиниц, хостелов и гостевых домов. Начиная от статусных филиалов международных сетей, как Hilton, Radisson и так далее, где цены начинаются чуть ли не от четырёхзначных цифр на пр. Руставели, так и хорошие отели со всеми удобствами в туристических районах от 30-40 долларов и выше за номер. Дешевле можно найти на Пушкинской, но рекомендуемые места - это гостиницы на улицах Шерифа Химшиашвили и Горгиладзе (Горького): и к туристическому центру близко, и цены соответствуют уровню сервиса. Но в сезон цены, конечно, поднимутся, так что бронировать нужно заранее.

Что посмотреть. В первую очередь, это Старый Батуми со зданиями XIX века, узенькими улочками с мощёной брусчаткой. Но сердцем города считается Приморский бульвар - самое оживлённое и любимое место как батумцев, так и гостей города, протянувшийся на восемь километров. Здесь установлен символ города - Дельфин с пальмовой ветвью, ведь дельфины - частые гости в акватории Батуми. Множество ресторанчиков, кафе, красивые скульптуры и скамейки для отдыха, небольшее озеро с ручными пеликанами и павлинами - всё это привлекает сюда тысячи людей ежедневно.

Отдельный рассказ о Поющих и Танцующих фонтанах Батуми (их ещё называют светомузыкальными) в Приморском бульваре и у озера Ардагани в Приморском парке. Дети воспринимают их как своеобразный аттракцион, где главная задача пробежать сквозь фонтан и не промокнуть. Идеально подобранная музыка и ритмичные движения струй воды с красивым светоосвещением собирают ежевечерне тысячи людей.

На набережной установлена футуристическая скульптура - символ любви Али и Нино, ежедневно с семи часов вечера, начинающие движение навстречу друг другу, сливаясь в единое целое и снова удаляясь.

Ещё одно очень привлекающее туристов строение - Чача-Тауэр высотой около 25 метров. На самом деле это фонтан, окруженный басейнами, где один раз в неделю можно угоститься стаканчиком местной знаменитой чачи.

В Батуми много интересных сооружений , например, уникальное здание - Башня Азбуки, построенное в виде молекулы ДНК, нуклеотиды которого это буквы грузинского алфавита. На вершине металлической башни высотой более 130 метров есть обсерватория, ресторан и ТВ-студия.

В Батуми много мест, где по вечерам собираются люди для отдыха и развлечений. Это и площадь Европы в Старом Батуми, с поющим фонтаном и статуей Медеи, площадь Пьяццы с магазинами и ресторанами, где на открытом воздухе часто выступают артисты, Театральная площадь с фонтаном Нептуну и прогулочной зоной.

Туристический бум в Батуми привёл к тому, что сюда привлекли миллионы долларов и ещё одной особенностью города стали необычные футуристические здания и необычные небоскрёбы. Это и здание Batumi Tower, Дом Юстиции, ЗАГС в виде дельфина, полностью стеклянный футуристический МcDonalds, много других интересных современных зданий.

Многие не знают, что Батумский Ботанический сад один из самых старых и красивых в Европе, напоминающий по устройству одно из семи чудес света - сады Семирамиды, спускающийся ярусами с гор к морю. Не забудьте про знаменитый Батумский дельфинарий, недалеко от входа в парк "6 мая", где в трёх бассейнах проводятся шоу не только дельфинов, но и тюленей. Входной билет стоит 20 лари для взрослых, дети до шести лет бесплатно (без места). Плавание с дельфинами стоит, конечно, намного дороже, около ста лари. В парке "6 мая" есть аттракционы для детей " Пират", " Чашка" , много чего интересного для детей, озеро Нуригёл с лодками, а аквапарк просто превосходный.

Ещё одна изюминка Батуми - канатная дорога Арго, самая длинная в Грузии. Начинается она с улицы Гогебашвили на горе Ферия и с высоты птичьего полета вы увидите весь город, спускаясь в кабинках целых 15 минут. Билет стоит 15 лари для взрослых, 5 лари для детей до 12 лет. Удовольствие того стоит!

Перечислять все самые интересные места в Батуми можно долго, это и исторические и архитектурные памятники, старинные мечети ( мечеть Орта Джаме ) и соборы, археологические музеи и театры, не говоря уже о красивейших окрестностях города, горах и прекрасной природе. Это и водопад Махунцети, старинная крепость Петра, руины Гонио и много чего другого.

Но нельзя не сказать о том, что больше всего привлекает сюда десятки тысяч туристов. Это чистейшие галечные пляжи Батуми, растянувшиеся на десятки километров. А самый популярный городской пляж Батуми-Бич, наиболее благоустроенный и красивый с чистейшей прозрачной водой особенно любим как батумцами, так и туристами. Каждый вечер здесь проводятся дискотеки с участием самых знаменитых диджеев Европы, веселье длится до утра.

Это самая главная фишка Батуми, хотя пляжей здесь хватает!

Как передвигаться по городу. Батуми устроен очень удобно, все городские достопримечательнсти и туристические места находятся недалеко друг от друга. Но если вы не очень любите ходить пешком, хотя атмосфера города к этому настраивает, то с транспортом здесь никаких проблем. Автобусы и маршрутки по всем направлениям, довольно часто и всего за 1-2 лари. Платите кондуктору, просто скажите ему, где вам нужно сойти. Такси ещё проще, стоит поднять руку, да и не очень дорого - 5-10 лари по городу, но договаривайтесь заранее.

Что будем кушать. Как и положено популярному курортному городу, в Батуми десятки, если не сотни различных грузинских, итальянских, японских и европейских ресторанов и кафе, но стоило ли ехать сюда, если не полакомиться местной национальной кухней. Ведь "ачарули хачапури" признаны не только лучшими в Грузии, но и являются кулинарным символом Аджарии. Ведь батумский вариант в виде лодочки, наполненный расплавленным сыром и яйцами, придаёт этому блюду фантастический вкус.

В Батуми полно ресторанов и кафе с рыбным меню, есть среди них и такие, где счёт может привести вас в шок, но лучше посетите небольшие семейные кафе и хинкальные, почувствуйте настоящее грузинское гостеприимство, попробуйте домашнее вино и лучший шашлык в мире! А счёт приведёт вас просто в восторг, не превысив 25-30 лари, за это пиршество.

Что привезти. Сувенирных магазинов и киосков полно на набережной, хотя всё то же самое намного дешевле чуть подальше от туристической зоны. Вряд ли кто-то едет в Батуми ради шоппинга, хотя магазинов здесь хватает, например, на улице Горгиладзе, в Старом городе, есть и вещевой рынок Хопа.

Но обязательно загляните в винный ларёк, чтобы купить пару бутылок настоящего "Киндзмараули" и "Хванчкары", а ещё лучше небольшой кувшинчик домашнего вина, такого дома вы точно не найдёте. Поверьте, этот город стоит того, чтобы сюда приехать и отдохнуть!

Приятных путешествий!

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