В Испании начинается операция «Лето 2022»

С 1 июля власти Испании запустят операцию "Лето 2022". Согласно плану, в местах большого скопления людей за туристами будет присматривать многотысячное войско Национальной полиции и Гражданской гвардии. Программа закончится 31 августа. Соответствующее заявление опубликовало испанское МВД 10 июня, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В сообщении уточнялось, что под бдительным присмотром окажутся, прежде всего, популярные туристические направления - автономные сообщества Андалусия, Астурия, Канарские острова, Кантабрия, Валенсийское сообщество, Галисия, Балеарские острова, Мурсия. В то же время в заявлении министерство уточнило, что на Балеарских островах программа продлится дольше, чем в остальных курортных регионах. Активно наблюдать за туристами полицейские будут до 30 сентября.

Госсекретарь по безопасности Рафаэль Перес издал распоряжение в минувшую среду, сославшись на снижение заболеваемости пандемией COVID-19. По его словам, это способствовало постепенному снятию конкретных ограничений и контроля, которые повлияли на туристическую деятельность, что, тем не менее, позволяет обеспечить устойчивое восстановление сектора на аналогичном уровне или выше, чем в доковидном 2019 году.

"Таким образом, цель инструкции состоит в том, чтобы повысить безопасность граждан в этих девяти автономных сообществах, чтобы способствовать притоку туристов с помощью устройства, которое позволяет усилить наблюдение и профилактический контроль на городских и междугородних маршрутах связи, станциях, портах, аэропортах, гостиницах, пляжах и кемпингах, а также по случаю любого мероприятия с участием большого скопления людей", - говорилось в заявлении.

В девяти автономных сообществах, где будет проходить операция "Лето 2022", штат нацполиции будет усилен 2.442 другими агентами. Они присоединятся к почти 22-тысячному войску, которые уже стоят на страже безопасности туристов на этих территориях.

По данным министерства, еще 1.187 военнослужащих присоединятся к армии из 19.399 человек. "В целом операция "Лето 2021" поддерживается развертыванием 45.028 военнослужащих в территориальной сфере применения, 24.442 сотрудников национальной полиции и 20.586 гражданских гвардейцев", - также отмечалось в сообщении ведомства.

Кроме того, операция также дополнит План безопасного туризма, который вскоре власти запустят на всей территории страны, чтобы местные и иностранные туристы не страдали от преступных действий во время их путешествий и пребывания в стране.

3 июня Минздрав Испании снял все ограничения на въезд для всех путешественников, прибывающих в Испанию из любой из стран Евросоюза и Шенгенской зоны. По данным министерства, это значит, что никакие доказательства о ковидном статусе туристам для въезда в страну предъявлять не нужно.