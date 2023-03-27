Пассажирка самолета захотела подраться с мужчиной

Четверо полицейских сняли пассажирку с рейса Frontier Airlines за попытку устроить драку с попутчиком. Об этом передает Day.Az со ссылкой на New York Post.

24-летняя Симона Брина Ким (Simone Bryna Kim) должна была отправиться рейсом авиакомпании Frontier Airlines из Майами в Филадельфию. Во время посадки девушка принялась спорить с другим пассажиром самолета - причина конфликта не уточняется, однако неадекватное поведение американки начали снимать на видео ее попутчики. Так, Ким начала угрожать мужчине физической расправой.

Чтобы не допустить драки между пассажирами, бортпроводники вызвали полицию. Стражи порядка пытались вывести Ким из самолета, но она не захотела подчиняться и накинулась на офицеров: девушке удалось поцарапать одного из них, почти покусать и сбить с ног другого. В итоге дебоширку скрутили и вынесли на руках с борта четыре правоохранителя.

Отмечалось, что Ким предъявили обвинения в нанесении побоев полицейскому и сопротивлении при задержании с применением насилия. Девушку доставили в тюрьму, однако она была освобождена после внесения залога.