Самолет врезался в вертолет при посадке в аэропорту

Самолет авиакомпании Air Antilles Express врезался в вертолет во время посадки в аэропорту на острове Сен-Бартелеми в Карибском море и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 24 августа. Пассажирское воздушное судно выполняло рейс из города Пуэнт-а-Питр в Гваделупе.

Отмечается, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на стоянке, где и произошло столкновение с вертолетом.

В результате инцидента пострадал один пассажир. Более того, оба воздушных судна получили серьезные повреждения.