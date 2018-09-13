Масло, спред и маргарин: в чем отличие и польза

В 1990-е годы на смену привычному сливочному маслу начал приходить маргарин. На телеэкранах этот продукт рекламировался как особо полезный, однако уже сегодня маргарин наоборот, все чаще подвергают критике. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, чем отличаются такие продукты, как сливочное масло, спред и маргарин.

Сливочное масло

Масло делают из сливок и по ГОСТу количество жиров в этом продукте не должно быть меньше 72,5%, включая насыщенные жиры. Часто эти самые насыщенные жиры причисляют к вредным, полагая, что они могут влиять на повышение уровня холестерина в организме. Тем не менее стоит запомнить: насыщенные жиры вредны лишь тогда, если вы уже склонны к атеросклерозу, а в вашем рационе мало витаминов и антиоксидантов. В ином случае холестерин наоборот будет полезен для иммунитета.

Маргарин

В маргарине используется 70-80% ненасыщенных жиров и часто его не используют по причине боязни трансжиров. Впрочем, это опасение в современном мире напрасно: сейчас закон регулирует количество трансжиров в этом продукте - их не может быть более 2% (так же, как и в обычном сливочном масле). Но не стоит забывать, что производителям не стоит верить безоговорочно. Маргарин способен заменить масло при атеросклерозе или наличии факторов риска развития этого заболевания: ожирении, курении, алкоголизма, гормональном сбое. Но помните: маргарин нельзя нагревать более 180 градусов - именно после этой отметки он начинает выделять вредные альдегиды.

Спред

Спредом часто называют "смесь" маргарина и масла: сливочно-растительный спред по своему составу включает в себя 58,9% насыщенных кислот и 36,6% ненасыщенных. Что касается растительно-сливочного, здесь сочетание 54,2%/44,3%, а в растительно-жировом - 36,3%/63,1%. Кроме того, по сравнению с маргарином спред больше похож на масло. Но так же как и предыдущий продукт, спред нельзя использовать при термообработке из-за выделения вредных веществ. ​Стоит подвести итоги: если вы склонны к атеросклерозу, вам лучше остановить свой выбор на спреде или маргарине, но не забывайте, что на этих продуктах готовить нельзя. Иначе вреда от них будет больше, чем пользы.

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