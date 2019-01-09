Привидение, обитающее в пабе, разбило стакан - ВИДЕО

Майкл и Донна Данс, вот уже три года владеющие пабом в Белфорде (Нортамберленд, Англия), утверждают, что в этом помещении не в первый раз происходят необъяснимые события, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мебель порой бывает сдвинута с места, слышатся странные шумы, так что владельцы заведения подозревают, что в их пабе завелось привидение. Не так давно паранормальное явление произошло на глазах у посетителей и было снято камерой видеонаблюдения. Можно видеть, как стакан с пивом, к которому никто не прикасался, сам собой разбился вдребезги. Однако, далеко не все уверены, что причиной всему стал расшалившийся призрак - скептики считают, что произошедшее вполне может быть объяснено законами физики.

Когда посуда служит много лет, на ней появляются микротрещины. Резкий перепад температур может привести к тому, что эти трещины резко увеличатся - и посуда разобьётся. В данном случае считается, что стакан треснул из-за того, что изначально он мог быть горячим после посудомойки - когда в ёмкость налили холодное пиво, стекло не выдержало.

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