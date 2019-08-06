Исследователи из научной лаборатории Sony в Париже разработали алгоритм, создающий "музыкально осмысленные" ритмические рисунки из ударов басового барабана для любой композиции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Модель, использующую машинное обучение, "натренировали" на 665 композициях в разных жанрах - рок, поп, электроника, при этом каждый ритмически значимый инструмент (басовый и рабочий барабаны, бас) был записан на отдельной дорожке.

После этого программа смогла осуществлять действие, аналогичное переносу стиля в приложениях для обработки фото типа Prisma: заменять ритм басового барабана в одной композиции, используя ритмический рисунок из другой.

При этом речь не идёт о простом копировании ударов: алгоритм срабатывал, даже если исследователи меняли темп в треке. Расположение ударов определялось "творчески", на основании сочетаний басового барабана с другими инструментами ритм-секции в исходном треке. Теперь исследователи планируют реализовать аналогичные алгоритмы для рабочего барабана, а также баса.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!