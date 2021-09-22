Финансист раскрыл лучшие способы хранения и инвестирования денег

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский поделился в интервью с "Известиями" несколькими правилами начинающего инвестора. В то же время он призвал помнить о том, что доходность и риск взаимосвязаны, а также посоветовал не гнаться за сверхприбылью, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Если инвестор ознакомился с несколькими приблизительно одинаковыми предложениями или инструментами и доходность одного из них оказалась в результате сильно выше среднего значения, эксперт рекомендует задуматься, за счет чего ее обеспечивают.

Рассуждая о том, что лучше - хранить средства или инвестировать, Тараповский считает, что если речь идет о личном капитале, накоплениях, а не о средствах на текущие расходы, то хранить их следует вне дома. Он напомнил, что, по статистике, более половины преступлений в России - кражи.

Инвестирование, как отмечает финансист, является более "сложным" путем, чем просто хранение средств, однако оно позволяет не просто сберечь, но и приумножить деньги.

Начинающим инвесторам эксперт рекомендует не начинать знакомство с инвестиционным рынком сразу же со сложных инструментов. Лучше всего стартовать с "лестницы вкладов" - схемы диверсифицированного вложения в несколько банковских депозитов с разными сроками окончания договора, а также с возможностью пополнения - поступательного переноса средств. Также Тараповский советует начать с брокерского или индивидуального инвестиционного счетов.

Самые оригинальные идеи, как правило, самые высокорисковые, напоминает эксперт. Позволить себе такую "инвестиционную эксцентрику" могут немногие. Зачастую это очень обеспеченные люди, для которых такое вложение является не финансовым инструментом, а "приключением". При этом потеря определенной суммы денег не сказывается на общем личном капитале.

Тараповский предупредил, что инвестирование не терпит суеты, из-за чего необходимо внимательно ознакомиться с рынком и предложениями. В случае непонимания функционирования того или иного инструмента или недостатка времени на глубокое изучение вопроса эксперт советует не стесняться и не бояться обратиться к профильным специалистам, а также финансовым консультантам.