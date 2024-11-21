Собака принесла женщине миллион долларов

Американка, лишившаяся скальпа из-за полицейской собаки, получила компенсацию в 1 миллион долларов.



Об этом передает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

В феврале 2020 года Тальмика Бейтс находилась в розыске по подозрению в краже из магазина косметики. Предполагаемая воровка спряталась в кустах, но была обнаружена немецкой овчаркой, которая служила в полиции. Собака укусила жертву за голову, после чего женщине наложили более 200 швов, зашивая рваную рану. У потерпевшей также диагностировали легкую диффузную черепно-мозговую травму, легкий посттравматический синдром мозга и посттравматическое стрессовое расстройство.

Адвокат женщины утверждал, что полицейская собака напала на его подзащитную на глазах у офицера, который просто стоял в стороне, не пытаясь командовать животному. Его поведение было впоследствии расценено как применение чрезмерной силы. Теперь за поведение сотрудника полиции ответит администрация города Брентвуд в Северной Калифорнии, где все и произошло. Власти согласились выплатить Бейтс $967 тыс. По словам начальника местного департамента полиции, в настоящее время на службе у них нет ни одного сотрудника с собакой.