Ученые предупредили о приближающейся экологической катастрофе

В Гималаях зафиксировано самое низкое за 23 года количество снега - это может поставить под угрозу водоснабжение почти двух миллиардов человек. Об этом говорится в докладе Международного центра по комплексному развитию горных районов (ICIMOD), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Горная система Гиндукуш-Гималаи, простирающаяся от Афганистана до Мьянмы, содержит крупнейшие запасы льда и снега за пределами полярных регионов. Эти воды питают 12 главных речных бассейнов Азии и служат жизненно важным источником пресной воды для миллиардов людей.

По данным отчета, в этом году продолжительность снежного покрова оказалась на 23,6 процента ниже нормы - это минимальный показатель за последние два десятилетия. Причем такая аномалия сохраняется уже третий год подряд. Ученые предупреждают о риске снижения уровня рек, росте зависимости от подземных вод и повышении угрозы засухи.

В ряде стран региона уже объявлены предупреждения о засухе. Урожай и доступ к воде в условиях усиливающихся волн жары находятся под угрозой. Особенно тревожна ситуация в бассейнах рек Меконг и Салуин, где утрачено около половины снежного покрова.

Авторы доклада призывают страны региона срочно внедрять более эффективные системы управления водными ресурсами, развивать ранние системы предупреждений и усиливать международное сотрудничество. По словам генерального директора ICIMOD Пемы Гьямцо, глобальные выбросы углерода уже запустили необратимый цикл снежных аномалий в регионе Гималаев, и без системных решений последствия будут только усиливаться.