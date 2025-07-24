В Германии археологи нашли сокровище из серебряных монет в медном котле

В Германии археологи обнаружили редкие серебряные монеты начала XVII века. Об этом сообщает Arkeo News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сокровище было найдено во время раскопок на площади Готтхардткирхплац в Бранденбурге. В медном котле лежали три монеты периода Тридцатилетней войны. Самой ранней оказалась швейцарская монета 1610 года с изображением святого Освальда.

Также были найдены половина голландского рейхсталера 1618 года и гамбургский талер 1634 года с именем императора Фердинанда II.

Ученые предполагают, что монеты были спрятаны местными жителями во время войны. Необычно маленькое количество ценностей в большом котле вызывает вопросы у специалистов.

Раскопки также позволили обнаружить более древние артефакты, включая следы поселения каменного века и славянское погребение в колоде из ствола дерева. Находки переданы в местный археологический музей для дальнейшего изучения. "Это редкая возможность прикоснуться к повседневной жизни людей периода одного из самых разрушительных конфликтов в истории Европы", - отметили в музейном объединении Бранденбурга.

Ученые предполагают, что монеты были спрятаны местными жителями во время войны. Необычно маленькое количество ценностей в большом котле вызывает вопросы у специалистов.

Раскопки также позволили обнаружить более древние артефакты, включая следы поселения каменного века и славянское погребение в колоде из ствола дерева. Находки переданы в местный археологический музей для дальнейшего изучения. "Это редкая возможность прикоснуться к повседневной жизни людей периода одного из самых разрушительных конфликтов в истории Европы", - отметили в музейном объединении Бранденбурга.