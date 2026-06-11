Ученые выяснили, что происходит в мозге во время дежавю

Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что ощущение дежавю возникает не из-за сбоя памяти, а в результате работы особой "системы проверки реальности" в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Memory, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дежавю - это странное чувство, когда человеку кажется, что происходящее уже случалось раньше, хотя он понимает, что это невозможно. Чтобы выяснить природу этого явления, исследователи провели эксперимент с добровольцами.

Участникам показывали списки связанных между собой слов, намеренно пропуская ключевое слово. Позже это слово предъявляли отдельно, и многие испытуемые испытывали ощущение знакомости, несмотря на то что никогда его не видели.

Наиболее сильное чувство дежавю возникало не тогда, когда люди просто ошибочно считали слово знакомым, а когда одновременно ощущали его знакомость и осознавали, что раньше оно не встречалось. Именно этот конфликт между ощущением и знанием, по мнению ученых, лежит в основе феномена.

Во время эксперимента участникам проводили функциональную МРТ. Сканирование показало, что в моменты дежавю активируются области мозга, отвечающие за обнаружение противоречий и проверку достоверности информации. В первую очередь речь идет о передней поясной коре и медиальной префронтальной коре - структурах, которые помогают человеку оценивать собственные воспоминания и принимать решения.

Авторы считают, что дежавю возникает, когда мозг получает ложный сигнал знакомости и тут же начинает проверять его на соответствие реальности. В результате человек одновременно чувствует, что ситуация знакома, и понимает, что это не так.

Исследователи отмечают, что результаты помогают объяснить, почему дежавю чаще встречается у молодых людей и становится реже с возрастом. По мере старения активность систем, отвечающих за обнаружение подобных противоречий, снижается, поэтому мозг реже фиксирует такие конфликты.

"Полученные данные позволяют рассматривать дежавю не как ошибку памяти, а как свидетельство того, что мозг активно проверяет собственные воспоминания и отделяет реальные события от ложных ощущений знакомости", - заключили ученые.