«Кровавый водопад» в Антарктиде раскрыл тайну древней жизни

Загадочный "Кровавый водопад" у ледника Тейлора в Антарктиде зафиксировали одновременно три типа датчиков - и ученые впервые описали механику выброса полуторамиллионнолетнего рассола, богатого железом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в Antarctic Science.

Питер Доран из Университета штата Луизиана и коллеги проанализировали данные, собранные в сентябре 2018 года, когда GPS-приемники, видеокамеры и датчики температуры случайно одновременно работали в момент одного из периодических выбросов кроваво-красной жидкости. Оказалось, что в момент выброса поверхность ледника опустилась примерно на 15 мм, а скорость его движения сократилась на 10% - это указывает на то, что давление рассола внутри ледника существенно влияет на динамику всего ледового тела.

"Кровавый водопад" получил свое название из-за яркого красного цвета, который воде придает растворенное трехвалентное железо, окисляющееся при контакте с воздухом. Источник рассола - подледное озеро, изолированное от поверхности около 1,5 млн лет назад. Все это время в нем существуют бактерии, лишённые доступа к солнечному свету и кислороду: они получают энергию за счет окисления железа и серных соединений.

Периодические выбросы, по мнению авторов, определяются циклами нарастания и сброса давления рассола. Когда давление достигает порогового значения, жидкость прорывается через трещины в леднике на поверхность - и ледник при этом буквально проседает и тормозит.

Открытие важно не только для понимания антарктической экосистемы, но и для оценки возможности аналогичных форм жизни на других планетах с подледными океанами - например, на спутниках Юпитера.