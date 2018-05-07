Авиаудары коалиции в Йемене унесли жизни 15 человек, десятки раненых

Число погибших в результате двух авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по зданию правительства в центре столицы Йемена Саны составило до 15 человек, 55 получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости медицинский источник в Сане, передает Day.Az.

Ранее медицинский источник сообщил РИА Новости, что авиация коалиции в понедельник утром нанесла удары по зданию офиса руководства республики в районе аз-Збири в центре столицы, когда глава Высшего политсовета проводил там встречи с представителями руководства государства. Сообщалось, что погибли шесть человек, еще 35 пострадали.

"Пятнадцать человек погибли и 55 пострадали при двух ударах авиации коалиции по офису правительства республики в районе аз-Збири в центре столицы сегодня в понедельник 7 мая", - сообщил источник.

По его словам, среди погибших есть школьники.

В воскресенье хуситы выпустили две баллистические ракеты по приграничной саудовской провинции Наджран, которые были сбиты саудовскими ПВО.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.

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