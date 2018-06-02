Генсек ЛАГ осудил США за очередное вето по палестинскому вопросу

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт осудил применение США права вето при голосовании по проекту резолюции о защите мирных палестинцев в зоне конфликта с Израилем, говорится в распространенном заявлении организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Генсек ЛАГ выступил с резким осуждением применения США права вето для блокирования принятия резолюции Совбеза ООН, цель которой - обеспечение защиты гражданского палестинского населения", - говорится в документе. Глава ЛАГ также выразил разочарование позицией стран, которые не поддержали эту резолюцию в СБ ООН, - Британии, Нидерландов, Польши и Эфиопии.

По его словам, Совбез ООН в очередной раз продемонстрировал неспособность принять меры, чтобы прекратить нарушения со стороны израильских властей в отношении палестинцев. Он напомнил, что за последние месяцы сотни палестинцев погибли и получили ранения в секторе Газа "в результате действий оккупационных властей".

Ранее сообщалось, что США заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев.

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За документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США - против, а четверо членов воздержались.

Накануне голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пообещала, что страна наложит вето на проект резолюции. Выступая в пятницу на заседании Совета, она охарактеризовала проект Кувейта как "крайне неточный" в части описания событий в регионе.