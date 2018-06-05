Президент Израиля поздравил лидера Палестины с Рамазаном
5 июня 2018 09:54 202
Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил лидера Палестины Махмуда Аббаса с наступлением священного для мусульман месяца Рамазан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство ВАФА, передает Day.Az.
"Глава Государства Палестина Махмуд Аббас сегодня в понедельник получил телефонный звонок от президента Израиля Реувена Ривлина, в ходе которого тот поздравил его с наступлением месяца Рамазан и выздоровлением", - говорится в сообщении агентства.
Также сообщается, что Аббас поблагодарил Ривлина за этот звонок.
В конце мая 83-летний Аббас выписался из больницы, где неделю лечился от воспаления легких.
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