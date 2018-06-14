В Шанхае вооруженный мужчина напал на прохожих, есть погибшие и раненые

Вооруженный ножом мужчина убил троих и ранил пять человек на одной из улиц Шанхая, говорится сообщении местной полиции, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошёл в среду 13 июня около 20.10 по местному времени на улице в одном из районов Шанхая. Полиция получила сообщение о том, что мужчина с ножом напал на толпу людей. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили лежавших на земле пострадавших.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть 60-летней женщины, которая скончалась от полученных ранений. Остальные шесть пострадавших были госпитализированы.

Когда сотрудники полиции занимались поиском подозреваемого, из соседнего дома выскочил мужчина, и, размахивая кухонным ножом, направился в сторону полицейских и местных жителей. В конечном итоге сотрудникам правоохранительных органов при помощи жильцов удалось схватить его.

В результате один полицейский получил ранения, сам нападавший также был ранен и госпитализирован.

Однако, несмотря на усилия врачей, нападавший и ещё один 64-летний мужчина от полученных ранений скончались. Жизни остальных пяти постиравших ничего не угрожает.

Как говорится в сообщении полиции, нападавший был безработным и часто ссорился с соседями.

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