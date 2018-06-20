В Турции совершено нападение на военный конвой, есть погибшие

В Турции в результате нападения террористов на военный конвой погибли 2, ранен 1 военнослужащий.

Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, инцидент произошел в районе Чукурджа провинции Хаккари, передает Day.Az.

Террористы РПК подвергли ракетному обстрелу военные автомобили, возвращающиеся с поста в селе Узундере района Чукурджа.

Факт расследуется.

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