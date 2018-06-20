В Турции совершено нападение на военный конвой, есть погибшие
20 июня 2018 16:08 266
В Турции в результате нападения террористов на военный конвой погибли 2, ранен 1 военнослужащий.
Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, инцидент произошел в районе Чукурджа провинции Хаккари, передает Day.Az.
Террористы РПК подвергли ракетному обстрелу военные автомобили, возвращающиеся с поста в селе Узундере района Чукурджа.
Факт расследуется.
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