В Индии боевики напали на полицейских, есть погибшие

Шестеро сотрудников спецподразделения полиции Индии погибли, попав в устроенную боевиками засаду в штате Джаркханд на востоке страны. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно этой информации, во вторник вечером полиция получила данные, что группа боевиков-маоистов находится в одном из малонаселенных районов штата. Прибыв на место через несколько часов, силовики попали в засаду, их автомобиль подорвался на мине, после чего экстремисты открыли по ним огонь из автоматического оружия. В перестрелке, которая продолжалась довольно продолжительное время, шестеро полицейских погибли, еще несколько получили ранения. Вскоре после случившегося им на помощь было отправлено подкрепление.

В настоящее время индийский спецназ ведет поиски нападавших.

Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".

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