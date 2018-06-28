В Шанхае вооруженный мужчина напал на школьников, есть погибшие и раненые
Вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае, два ребенка погибли, еще один школьник и взрослая женщина пострадали. Об этом сообщает местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг днем в районе Сюэхуэй у ворот начальной школы. Вооруженный ножом мужчина напал на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались от полученных ранений, угрозы жизни женщины и еще одного пострадавшего ребенка нет.
Полиция с помощью прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу.
За последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. В минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали. В понедельник в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике начал умышленно крушить машины и сбивать людей, в результате один человек погиб, еще более десяти пострадали, полиция застрелила нападавшего.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Июн. 14:16 14 522
-
27 Июн. 16:41 7 116
-
27 Июн. 12:22 6 569
-
27 Июн. 19:33 5 544
-
00:52 5 203