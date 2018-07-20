В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса, много пострадавших - ОБНОВЛЕНО

21:42

Полиция немецкого Любека обновила данные о количестве человек, пострадавших во время атаки с ножом в городском автобусе, речь идет о десяти пассажирах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. "На настоящий момент мы исходим из того, что в Любеке пострадали десять человек. Они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

В пятницу в пригороде Любека (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса. Сообщалось, что нападавший является выходцем из Ирана, имеет немецкое гражданство и много лет живет в Любеке. Мужчина был схвачен, его мотивы пока неизвестны. Представитель прокуратуры заявил в эфире телеканала n-tv, что следствие проверяет все версии, в том числе террористический след.

Согласно данным местной полиции, указаний на то, что мужчина, напавший на пассажиров автобуса в немецком Любеке, был под влиянием радикальных политических идей, нет.

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17:52

Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком Любеке, в результате 14 человек пострадали, из них двое получили тяжелые ранения. Об этом пишет издание Luebecker Nachrichten, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что неизвестный достал из рюкзака оружие и напал на людей, ехавших с ним в одном автобусе. Когда водитель остановил автобус, чтобы пассажиры могли выйти, мужчина напал и на него. Неподалеку проезжал патрульный автомобиль полиции. Нападавший был задержан. Погибших в инциденте нет.

По информации издания, нападавший мужчина может быть выходцем из Ирана, ему около 35 лет.

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