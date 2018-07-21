Путин: "Ну уж если мусульмане просят..."
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований.
"Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим", - сказал Путин на заседании госсовета по физкультуре и спорту.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, так он отреагировал на слова главы республики Татарстан Рустама Минниханова. Он рассказал президенту, что в регионе за время чемпионата мира было продано напитка на 89 млн рублей. "Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных", - сказал Минниханов.
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