В Кабуле совершено нападение на центр подготовки афганской армии

Группа неизвестных вооруженных людей напала в четверг на здание центра подготовки Афганской национальной армии в Кабуле, о жертвах и пострадавших пока не сообщается, отмечает телеканал TOLO News со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нападение началось около 10.15 по местному времени. СМИ сообщают о том, что в районе нападения ведутся столкновения нападавших с властями.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственности за падание.

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