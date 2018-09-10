В Триполи атаковано здание Национальной нефтяной корпорации, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

13:12

В результате взрыва, прогремевшего в понедельник в офисе Национальной нефтяной корпорации в ливийской столице в Триполи, есть жертвы, на данный момент также известно о шести раненых. Об этом сообщил РИА Новости источник в организации, передает Day.Az.

Ранее телеканал Al-Arabia сообщил в Twitter, что вооруженные люди напали на офис Национальной нефтяной корпорации в ливийской столице Триполи. Сообщалось, что смертник подорвался внутри здания. Издание Asharq Al-Awsat сообщало, что на здание организации напали три человека в масках.

"Произошел взрыв в Национальной нефтяной корпорации, более шести человек ранены", - заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что внутри здания есть погибшие, члены террористической группировки также продолжают находиться внутри здания.

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12:32

Вооруженные люди напали на офис Национальной нефтяной корпорации в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabia в Twitter, передает Day.Az.

По данным телеканала, смертник подорвался внутри здания.

Между тем издание Asharq Al-Awsat сообщает, что на здание организации напали три человека в масках.