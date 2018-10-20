В Сирии более 60 мирных жителей погибли из-за авиаудара коалиции - ПОДРОБНОСТИ

Жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии стали более 60 человек. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, бомбардировке подверглись деревни ас-Суса и аль-Бубадран. Погибли 62 мирных жителя, десятки человек получили ранения.

При этом агентство не уточнило дату атаки.

На этой неделе сирийский военный источник сообщил РИА Новости об ударе коалиции в селении ас-Суса. Точное число погибших и раненых при этом не называлось.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

В последнее время ситуация в Дейр-эз-Зоре обострилась. В районе города Хаджин сейчас продолжается безуспешное наступление на террористов курдских формирований при поддержке коалиции во главе с США. В Москве это наступление критиковали как имитацию борьбы с террористами "ИГ", которая используется для оправдания присутствия американских военных в Сирии.

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко, в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над 20-километровой полосой вдоль восточного берега реки Евфрат между Хаджином и ас-Сусой.