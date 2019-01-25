Грузовик с 80 000 банок пива перевернулся и посеял панику - ВИДЕО

Водитель грузовика не справился с управлением и разбросал на дороге 80 тысяч банок пива, чем привлек внимание любителей алкоголя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авария произошла 11 января в Пхукете. 58-летний Сомпорн Примьярус (Somporn Primjarus) перевозил коробки с пивом Leo на склад. Грузовик снес несколько уличных лавок с продуктами, повредил находящиеся поблизости автомобили и витрину магазина, что вызвало хаос в районе.

"Я был всего в километре от логистического центра. Я не знаю, как это произошло. Возможно, мне помешала плохая видимость на дороге", - объяснил Примьярус, добавив, что автомобиль перевернулся, когда входил в поворот. Узнав о происшествии, сотни жителей Таиланда ринулись к месту, чтобы забрать как можно больше алкогольной продукции, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В результате местная полиция арестовала четырех человек. На данный момент ведется расследование аварии и последующих случаев воровства.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

