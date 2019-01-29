Вооруженное нападение на полицейский участок в Пакистане, есть жертвы
29 января 2019 18:21 164
По меньшей мере двое полицейских погибли, еще 19 человек пострадали в результате нападения неизвестных на полицейский участок в городе Лоралай пакистанской провинции Белуджистан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Четверо вооруженных человек ворвались в участок и открыли огонь. В районе также был слышен взрыв. Двое нападавших были убиты ответным огнем.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Зона перестрелки оцеплена, к месту стянуты дополнительные подразделения полиции.
Мотивы нападавших и их возможная принадлежность к одной из террористических группировок пока не установлены.
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