Автоледи повалили на землю при задержании, но пиво было важнее - ВИДЕО

22-летняя Джулия Майерс из Мэривилла, США, призналась в вождении в нетрезвом виде и заявила, что именно поэтому пыталась сбежать от правоохранителей. Арест американки попал на камеры видеорегистратора, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Девушка с утра развлекалась, принимая алкоголь. Поэтому с управлением машины справлялась не совсем нормально. Это заметили служители закона, которые сели ей на хвост. И тогда безрассудная Джулия, словно героиня фильма, устроила гонки с копами. Она разогналась почти до 100 км/ч, проигнорировала знак "Стоп" и в какой-то момент даже попыталась пойти в лобовую с полицейскими машинами, пишет wtsp.com.

Девушку удалось догнать и заставить выйти из машины под дулами пистолетов. При задержании она и двое парней легли на асфальт. И Джулия сделала "триумфальный" глоток пива напоследок, прежде чем полицейский с криками выбил банку из рук.

Теперь дерзкой автоледи предъявлено более 10 обвинений, включая вождение в нетрезвом виде, преступную небрежность, нападение и сопротивление при аресте. Когда её пытались посадить в патрульную машину, она отчаянно отбивалась.

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