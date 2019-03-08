Инцидент в аэропорту Буэнос-Айреса, все рейсы отменены
Аэропорт Буэнос-Айреса Jorge Newbery, обслуживающий большинство региональных рейсов, а также ряд международных полетов, временно не работает из-за инцидента с санитарным самолетом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Национальная служба гражданской авиации.
Все рейсы на ближайшие часы либо отменены, либо отложены, свидетельствует онлайн-табло аэропорта.
"Аэропорт временно не работает из-за санитарного самолета, который прилетел из города Росарио и сошел (при посадке) со взлетно-посадочной полосы. Два пилота и врачи на борту невредимы", - сообщает служба. Был активирован специальный протокол на случай подобных инцидентов. В ближайшее время самолет отбуксируют для возобновления работы аэропорта.
Инцидент произошел во время непогоды, которая разыгралась в столице Аргентины. В районе 19.00 в Буэнос-Айресе поднялся сильный ветер и полил сильный дождь. В настоящее время стихия успокаивается.
Самый крупный аэропорт Буэнос-Айреса Ezeiza, обслуживающий большинство международных рейсов, принимает и отправляет самолеты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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