Число погибших в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 53 человек, говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. Ранее сообщалось, что жертвами авианалета стали 44 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По меньшей мере 53 человека, включая шестерых детей, погибли, 130 получили ранения в результате авиаудара по центру содержания мигрантов в районе Таджура", - говорится в отчете организации. Ранее спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе заявил, что авиаудар можно расценивать как военное преступление. В среду участники Совбеза ООН провели внеочередное заседание по Ливии.

Заседающее в Триполи правительство национального согласия обвинило в бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов авиацию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. ЛНА, в свою очередь, отрицает причастность к бомбежке центра содержания беженцев, обвиняя силы, лояльные правительству нацсогласия, в его преднамеренном обстреле из минометных установок.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи. В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!