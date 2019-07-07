https://news.day.az/world/1135723.html Неизвестный устроил резню в Лондоне
Неизвестный устроил резню в Лондоне
Неизвестный с ножом напал на людей в Лондоне. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, в результате происшествия пострадали трое детей и женщина.
Как отмечается, раненные были госпитализированы с места происшествия.
В настоящее время полиция задержала злоумышленника.
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