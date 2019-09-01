https://news.day.az/world/1152257.html Мужчина с шампуром напал на прохожих во Франции, есть погибший и раненые
Мужчина с шампуром напал на прохожих во Франции, есть погибший и раненые
Во Франции неизвестный мужчина размахивал шампуром и ножом и убил человека, а также ранил еще - восемь. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается мужчина, вооруженный ножом и шампуром, совершил нападение на людей на юго-востоке Франции. Он размахивал оружием и нанес ранения прохожим.
В результате случившегося скончался 19-летний молодой человек, а также еще 8 прохожих были ранены.
Кроме того, медики оказали помощь еще 20 людям, которые были в шоковом состоянии.
По данным издания, злоумышленником оказался беженец из Афганистана. Известно, что его задержали.
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