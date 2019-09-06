Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел около 06.30 местного времени около одной из школ города. Одна из сотрудниц школы получила несколько ударов ножом, а другой достались удары кулаками. Женщины госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

После этого нападавший пустился в бега.

Задержать подозреваемого в нападении на сотрудниц школы полиция смогла лишь спустя несколько часов. Информации о нем и о его мотивах к настоящему времени нет, сообщается лишь его возраст - 17 лет.

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