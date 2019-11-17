В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 21:14 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе Элмали. Очаг подземных толчков залегал на глубине 53,54 километра.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.