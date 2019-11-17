https://news.day.az/world/1176522.html В США столкнулись два самолета
В США столкнулись два самолета
В Международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас столкнулись два бизнес-джета Cessna Citation. Об этом сообщает местная телестанция KABB, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Один из самолетов был припаркован на стоянке аэропорта с 5 ноября, прибыв из города Новый Орлеан, штат Луизиана. В него врезался другой бизнес-джет, который случайно начал движение вперед.
По данным пожарных, в результате инцидента никто не пострадал. Находились ли внутри самолетов пассажиры, неизвестно.
Представители аэропорта отметили, что произошедшее никак не сказалось на расписании рейсов.
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