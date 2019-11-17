В Международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас столкнулись два бизнес-джета Cessna Citation. Об этом сообщает местная телестанция KABB, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один из самолетов был припаркован на стоянке аэропорта с 5 ноября, прибыв из города Новый Орлеан, штат Луизиана. В него врезался другой бизнес-джет, который случайно начал движение вперед.

По данным пожарных, в результате инцидента никто не пострадал. Находились ли внутри самолетов пассажиры, неизвестно.

Представители аэропорта отметили, что произошедшее никак не сказалось на расписании рейсов.