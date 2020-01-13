«Ювентус» победил «Рому» и возглавил таблицу серии А - ВИДЕО

Туринский футбольный клуб "Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче 19-го тура чемпионата Италии, передает Day.Az со ссылкой на aif.ru.

Матч состоялся в итальянской столице на стадионе "Олимпико". Счет встречи составил 2:1 в пользу "Ювентуса". Голы забили Мерих Демирал и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти. У "Ромы" отличился Диего Перотти.

По итогам матча туринский клуб с результатом 48 очков возглавил турнирную таблицу чемпионата. Прежний лидер "Интер" опустился на вторую позицию (46 баллов). "Рома", набрав 35 очков, занимает пятую строчку.

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