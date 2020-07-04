ЧП на заводе по производству пиротехники в Турции

При взрыве на фабрике по производству фейерверков в Турции четыре человека погибли и 114 ранены. Это последние уточненные данные. По информации властей, на воздух взлетели 110 тонн фейерверков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В момент взрыва на фабрике находилось около 200 сотрудников. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Но многие, по словам губернатора провинции, из-за взрывов оказались в ловушке. Спасатели долгое время не могли к ним пробраться.