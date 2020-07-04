Великобритания может увеличить военное присутствие в Азии для сдерживания Китая

Великобритания может увеличить военное присутствие в Азии и предпринять ряд иных действий для сдерживания Китая. Как сообщила в субботу газета Financial Time (FT), такие планы на этой неделе обсуждали в Лондоне с членами британского кабмина командующие сухопутных войск, ВМС и ВВС Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, исходящая от КНР угроза станет одной из главных тем в готовящемся сейчас обзоре британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики. Публикация документа была отложена в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), и теперь он должен быть представлен осенью. Ожидается, что в нем правительству будет рекомендовано увеличить присутствие в сфере интересов КНР, действуя более активно, чем НАТО, а также расширять сотрудничество с соседями Пекина - Сеулом и Токио. Ожидается, что в Лондоне также станут уделять больше внимания вопросам кибербезопасности и готовности к гибридному противостоянию c КНР, при том, что прямая вооруженной конфронтации считается маловероятной.

Как заявил изданию глава британского парламентского комитета по обороне Тобайас Эллвуд, Лондону необходимо провести "фундаментальную перезагрузку" отношений с Пекином. Он также предостерег руководство страны от сокращения численности вооруженных сил и расходов на оборону из-за финансовых последствий пандемии. "Нам нужно понять, как мы будем иметь дело с Китаем, который еще при нашей жизни обойдет США в экономическом, технологическом и военном плане", - отметил политик, занимавший должности замглавы МИД и Минобороны Великобритании в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Военные эксперты также обращают внимание на необходимость переоснащения двух новых британских авианосцев Prince of Wales и Queen Elizabeth. Как подчеркивает отставной британский генерал Ричард Барронс, на вооружении Китая есть ракеты, предназначенные специально для уничтожения авианосцев и палубных истребителей, что существенно ограничивает возможности Великобритании для демонстрации силы в районе Южно-Китайского моря. Одним из возможных решений считается использование авианосцев в качестве базы для беспилотников.

FT отмечает, что обеспокоенность правящей Консервативной партии по поводу проводимой Китаем политики обострилась после того, как на этой неделе в Пекине был принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который Великобритания передала КНР в 1997 году. Проблемой считается также зависимость британской промышленности, системы здравоохранения и телекоммуникационного сектора от китайского импорта. Стратегия снижения этой зависимости в настоящий момент также разрабатывается британскими властями.