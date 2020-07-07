Бары в Британии открылись и закрылись через несколько дней

Британские бары закрылись через несколько дней после открытия. Это произошло из-за того, что у некоторых посетителей и сотрудников нашли коронавирус, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, речь идет о заведении The Lighthouse Kitchen в городе Бернем-он-Си графства Сомерсет. Владельцы рассказали, что у одного из посетителей был положительный результат на COVID-19. В данный момент они проверяют списки всех посетителей, а все сотрудники пройдут тестирование. Заведение обещали снова открыть, "когда наступит более подходящее время".

В том же городе закрылся индийский ресторан Saagar: один из работающих на заведение водителей контактировал с сотрудниками The Lighthouse Kitchen и еще одного бара, где обнаружили коронавирус.

Владельцы заведений посетовали, что последние несколько недель очень много работали для подготовки к открытию. Они также следовали всем указаниям правительства: например, все пабы и рестораны призывали гостей соблюдать социальную дистанцию.

The Guardian пишет, что британские организации, регулирующие ресторанный и гостиничный бизнес, опубликовали руководство о том, как отслеживать контакты посетителей - это требуется на случай, если кто-то из гостей или сотрудников окажется зараженным. Персональную информацию хранят в течение 21 дня. Люди могут отказаться предоставлять свои данные, но тогда владельцы имеют право не обслуживать их. Рестораны также просят отмечать время прибытия клиентов и продолжительность их визита.

С 4 июля правительство Великобритании разрешило открывать бары, пабы и рестораны: туда стекались десятки тысяч людей, пишет издание. Нескольких людей арестовали за несоблюдение правил, однако в целом британцы "действовали ответственно".