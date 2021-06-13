В Париже вновь разогнали нелегальную вечеринку

Парижская полиция вынуждена вновь разгонять нелегальную вечеринку, которую проводят сотни людей на эспланаде Инвалидов, в центре города.

О начатой операции сообщила префектура полиции города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Силы правопорядка в настоящее время проводят действия по удалению с эспланады Инвалидов людей, не соблюдающих установленные санитарные правила", - говорится в заявлении.

Около ста полицейских, продвигаясь со стороны Сены, постепенно вытесняют их с площади, передавая через репродукторы приказы разойтись. Молодые люди бросают в правоохранителей бутылки.

Полиции приходится проводить уже вторую такую операцию за минувшие 24 часа на эспланаде Инвалидов. Предыдущая завершилась в полночь, начавшись вечером в пятницу. Горожан удалось вытеснить с эспланады, применив слезоточивый газ.