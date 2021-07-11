В мае от коронавируса в России умерли 12,8 тысячи человек

Коронавирус в мае 2021 года стал основной причиной смерти 12 779 человек в России, еще в 2 192 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования).

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

По данным ведомства, в мае текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 984 человек, и в 2 740 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

По уточненным данным ведомства, в апреле коронавирус стал основной причиной смерти почти 16 тысяч человек, смертельные осложнения вызвал у 1 106 человек, и в 3 571 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 126 тысяч 49 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.

В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).