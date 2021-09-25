Великобритания призовет военных на борьбу с дефицитом бензина

Британский министр транспорта Грант Шаппс заявил, что не исключает возможности привлечения военных к борьбе с дефицитом водителей бензовозов. Нехватка дальнобойщиков уже привела к закрытию ряда заправочных станций в стране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Bloomberg.

"Что касается таких вещей, роль военных [в борьбе с дефицитом], очевидно, если [такая потребность] будет, если это действительно может помочь, мы их пригласим", - заявил Шаппс в разговоре с BBC Radio. Однако властям еще предстоит обсудить некоторые "формальности" - например, должны ли военные "немедленно переключиться на коммерческие грузовики" или им лучше поручить обучение новых водителей и проверку их навыков.

Кроме того, министр сообщил о планах ослабить ограничения при выдаче виз иммигрантам в случае обострения нехватки дальнобойщиков. К этому шагу правительство призывали нефтегазовые компании на протяжении нескольких недель. По словам Шаппса, правительство "сворачивает горы", чтобы решить проблему. "Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить достаточное количество водителей" - утверждает министр. Из-за дефицита водителей страдает и продовольственный сектор - полки супермаркетов остаются пустыми, так как перевозить продукты некому. Кризис затронул и поставки газа и электроэнергии. Его последствия уже нарушают работу энергетических компаний и увеличивают потребительские счета.

Второй по величине топливный ретейлер в Великобритании BP заявил, что закрывает некоторые заправочные станции из-за нехватки водителей бензовозов. К 23 сентября их число достигло пяти. Нефтяной гигант Exxon Mobil также сообщил о приостановке работы нескольких объектов. Ранее власти уже заявили, что упростят процедуру получения водительских прав и ускорят систему тестирования для более оперативной выдачи лицензий.