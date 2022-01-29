https://news.day.az/world/1430932.html В Турции сменился министр юстиции
В Турции сменился министр юстиции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь с пятницы на субботу назначил нового министра юстиции, сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вместо подавшего в отставку Абдулхамита Гюля назначен Бекир Боздаг.
Боздаг возглавлял турецкий Минюст с 2015 по 2017 год, тогда он также занимал должность вице-премьера Турции. Гюль был министром юстиции с 2017 года.
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