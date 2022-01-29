В Турции сменился министр юстиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь с пятницы на субботу назначил нового министра юстиции, сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместо подавшего в отставку Абдулхамита Гюля назначен Бекир Боздаг.

Боздаг возглавлял турецкий Минюст с 2015 по 2017 год, тогда он также занимал должность вице-премьера Турции. Гюль был министром юстиции с 2017 года.