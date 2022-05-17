В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет
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Кроссовер разворотило, два человека пострадали.

Сегодня, 17 мая, в Мытищах произошел необычный инцидент - в багажнике легкового автомобиля Kia Sportage, припаркованного в районе дома №11а по улице Крупской, внезапно взорвался ручной противотанковый гранатомёт, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.