https://news.day.az/world/1462624.html В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет - ВИДЕО
В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет - ВИДЕО
Кроссовер разворотило, два человека пострадали.
Сегодня, 17 мая, в Мытищах произошел необычный инцидент - в багажнике легкового автомобиля Kia Sportage, припаркованного в районе дома №11а по улице Крупской, внезапно взорвался ручной противотанковый гранатомёт, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
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