В Японии пьяный сотрудник мэрии потерял флешку с личными данными всех жителей города
В Японии сотрудник мэрии потерял личные данные 460 тыс. жителей города, которые хранились на флеш-накопителе, когда пошел выпить после работы, сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мужчина отвечал за муниципальную программу помощи при пандемии для жителей Амагасаки, поэтому у него имелись все личные данные: имя, пол, адрес, дата рождения, данные счета в банке и налоговые данные. Вся информация хранилась на флеш-накопителе, который мужчина взял с собой в бар после работы.
Сотрудник мэрии много выпил, в результате чего потерял сумку, в которой было запоминающее устройство. Представители городской администрации успокоили жителей, заявив, что для получения данных необходимо ввести пароль, поэтому, вероятнее всего, никто не сможет ими воспользоваться в корыстных целях.
Полиция пытается найти сумку с вещами. Представители мэрии заверили жителей, что они постараются сделать все, чтобы в будущем обезопасить личную информацию горожан.
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